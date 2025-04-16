Пылает подшипниковый завод в Курске: кадры масштабного пожара

В Курске 16 апреля возник мощный пожар на подшипниковом заводе. Черный густой дым видно издалека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Также в сети россияне уже активно распространяют кадры масштабного возгорания.

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Кадры пожара на заводе в Курске

Российское МЧС отчитались, что пожар произошел вблизи предприятия на окраине Курска по улице Агрегатной. Местные телеграмм-каналы уточнили, что речь идет именно о Курском подшипниковом заводе АПЗ-20.

Пожар в Курске: смотрите видео

Возгорание завода в Курске: смотрите видео

Местные снимают видео густого серого дыма из разных районов города.

Очевидцы говорят, что возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.

Пожар на заводе в Курске: смотрите видео

О причинах возгорания не сообщается. Информации о пострадавших также пока нет.

Горит завод в Курске: смотрите видео

Пытаются ликвидировать пожар 40 пожарных и 13 единиц техники.