Масштабный пожар произошел в центре мигрантов у границы со США: десятки погибших и раненых
Источник:Sky News
По меньшей мере, 39 человек погибли и 29 – пострадали в результате масштабного пожара в миграционном центре Мексики. Трагедия произошла недалеко от границы со Штатами.
СМИ сообщают, что пламя вспыхнуло в части комплекса, предназначенной исключительно для мужчин. Пока неизвестно, что повлекло за собой огонь.
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По меньшей мере, 39 человек погибли, а 29 – пострадали
Мексиканский чиновник Национального миграционного института заявил, что в результате масштабного пожара по меньшей мере 39 человек погибли и 29 получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших немедленно отправили в местные больницы.
Солдаты и пожарные, которые прибыли на место событий, помогли пострадавшим выбраться из горящего здания. Трагический инцидент произошел в миграционном центре Сьюдад-Хуареса, недалеко от Эль-Пасо в Техасе.
Людям, которые не сильно пострадали, медики оказали помощь на месте. Обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
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