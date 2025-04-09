В Киеве горела многоэтажка, есть погибший: в ГСЧС рассказали детали

Во вторник, 8 апреля, спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой многоэтажке. На месте они обнаружили тело мужчины и эвакуировали с верхних этажей 20 человек.

Пожар произошел в девятиэтажке на улице Тростянецкой, что в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о пожаре в столице

Сообщается, что возгорание произошло на четвертом этаже жилой девятиэтажки. Горел балкон с распространением в комнату.

Пожарные обнаружили тело мужчины / Фото ГСЧС

Спасатели узнали о пожаре в 17:51, а ликвидировали его в 18:11. На месте работали 15 спасателей и 4 единицы специально пожарно-спасательной техники.

По словам пресс-службы ГСЧС в Киеве, причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Неделю назад, 2 апреля, пожар произошел на первом этаже жилого дома по улице Большая Васильковская в столице. Тогда отмечали, что возгорание произошло в заведении общественного питания.