В Киеве горела многоэтажка, есть погибший: в ГСЧС рассказали детали
- В Киеве произошел пожар в девятиэтажке на улице Тростянецкой, погиб человек, эвакуированы 20 человек.
- Пожар ликвидировали за 20 минут, в тушении участвовали 15 спасателей и 4 единицы техники, причина возгорания устанавливается.
Во вторник, 8 апреля, спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой многоэтажке. На месте они обнаружили тело мужчины и эвакуировали с верхних этажей 20 человек.
Пожар произошел в девятиэтажке на улице Тростянецкой, что в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Что известно о пожаре в столице
Сообщается, что возгорание произошло на четвертом этаже жилой девятиэтажки. Горел балкон с распространением в комнату.
Пожарные обнаружили тело мужчины / Фото ГСЧС
Спасатели узнали о пожаре в 17:51, а ликвидировали его в 18:11. На месте работали 15 спасателей и 4 единицы специально пожарно-спасательной техники.
По словам пресс-службы ГСЧС в Киеве, причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Неделю назад, 2 апреля, пожар произошел на первом этаже жилого дома по улице Большая Васильковская в столице. Тогда отмечали, что возгорание произошло в заведении общественного питания.