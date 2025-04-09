Пожежа відбулася в дев'ятиповерхівці на вулиці Тростянецькій, що у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про пожежу в столиці

Повідомляється, що загоряння сталося на четвертому поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Горів балкон із розповсюдженням в кімнату.

Пожежники виявили тіло чоловіка / Фото ДСНС

Рятувальники дізналися про пожежу о 17:51, а ліквідували її о 18:11. На місці працювали 15 рятувальників та 4 одиниці спеціально пожежно-рятувальної техніки.

За словами пресслужби ДСНС у Києві, причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Тиждень тому, 2 квітня, пожежа сталася на першому поверсі житлового будинку за вулицею Велика Васильківська в столиці. Тоді зазначали, що загоряння відбулося у закладі громадського харчування.