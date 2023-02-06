В оккупированной Новой Каховке ночью был мощный пожар: могли детонировать склады врага

Во временно захваченной Новой Каховке ночью на 6 февраля произошел масштабный пожар. Скорее всего, сдетонировали русские склады с боеприпасами.

О взрывах и пожаре сообщили ночью местные телеграмм-каналы. Пока неизвестно точно, что произошло, но приятного для врага мало.

Внимание В Херсонской области ВСУ уничтожили арктический "Тор" россиян: как он там оказался

По предварительным данным, украинские защитники попали во вражеский состав с боеприпасами.

Однако стоит подождать подтверждения от Генштаба ВСУ.

В Новой Каховке ночью произошел мощный пожар: видео

Врагу несладко в Херсонской области

Вооруженные Силы продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области, в частности в Новой Каховке. Так регулярно случаются мощные взрывы на складах с боеприпасами.

оккупанты изрядно паникуют, ведь ВСУ держат огневой контроль над городом.

Так, в октябре в районе Новой Каховки жертвами удара украинских защитников стали по меньшей мере несколько десятков мобилизованных россиян.

Кроме того, хлопот оккупантам добавляют местные жители, которые ждут нашу армию и снимают вражеские флаги из оккупационных органов власти.