В Одесской области из-за шалостей с огнем погибли двое мальчиков

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Так, 17 мая в селе Новые Маяки Березовского района произошел пожар в хозяйственной постройке. По предварительной информации, дети играли с огнем. Пламя вспыхнуло мгновенно.

В пожаре погибли двое детей 2018 и 2019 годов рождения. Их тела обнаружили во время ликвидации возгорания.

Обычное детское любопытство и любознательность привела к непоправимому! Мы в очередной раз призываем родителей не оставлять детей без присмотра, постоянно обучать и рассказывать им о правилах безопасности,

– говорят в ГСЧС.

Спасатели добавили, что осведомленность может спасти жизнь.

Пожар в Одесской области 17 мая / фото ГСЧС Одесской области