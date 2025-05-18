В Одесской области из-за шалостей с огнем погибли двое мальчиков
- В Одесской области произошел пожар из-за шалостей с огнем, в результате которого погибли двое детей.
- Трагедия произошла 17 мая в селе Новые Маяки Березовского района, где в пожаре погибли дети 2018 и 2019 годов рождения.
В субботу, 17 мая, в Одесской области случился жуткий пожар, в котором погибло двое детей. Причиной трагедии стали шалости с огнем.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
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Что известно о трагедии в Одесской области
Так, 17 мая в селе Новые Маяки Березовского района произошел пожар в хозяйственной постройке. По предварительной информации, дети играли с огнем. Пламя вспыхнуло мгновенно.
В пожаре погибли двое детей 2018 и 2019 годов рождения. Их тела обнаружили во время ликвидации возгорания.
Обычное детское любопытство и любознательность привела к непоправимому! Мы в очередной раз призываем родителей не оставлять детей без присмотра, постоянно обучать и рассказывать им о правилах безопасности,
– говорят в ГСЧС.
Пожар в Одесской области 17 мая / фото ГСЧС Одесской области