Пожар в результате обстрелов в Харькове: погиб мужчина, женщина отравилась угарным газом

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли район Салтовка в Харькове. В результате обстрела возник пожар в гаражах. Там погиб пожилой мужчина, его жена отравилась угарным газом.

5 мая обстрелы оккупантов уничтожили 3 десятка гаражных боксов, также сгорели 3 автомобиля. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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По ее словам, выгоревший гараж стал ловушкой для пожилых супругов.

Уже 6 мая люди спустились в подвал под гаражом, чтобы взять продукты и некоторые вещи, но подняться уже не смогли.



Пожилой мужчина погиб в пожаре, женщина – отравилась угарным газом / Фото 24 канала

Спасти родителей пыталась дочь, но ей самой едва хватило сил выбраться. Когда прибыла помощь, 71-летний мужчина уже не дышал. 69-летнюю женщину забрали с отравлением угарным газом.

Полицейские обследовали место очередного российского преступления и изъяли обломки снаряда.

Родители решили спасти вещи из погреба. Но из-за этого они там сгорели. Родители спустились в погреб, и я спускалась. Там сильно воняло. Пока я пыталась маму оттуда вытащить, у меня в глазах потемнело. Скорая меня откачать успела,

– рассказала дочь погибшего Вита.



В результате пожара погиб мужчина / Фото 24 канала

К слову, утром 6 апреля в Голосеевском районе Киева произошел пожар. Огонь охватил с 1 по 3 этажа гостиницы "Влада" на улице Бродовская, 79. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Добавим, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с первого дня борется за жизнь людей. Они работают под обстрелами и среди огня. Зеленский опубликовал фото спасателей, работающих в условиях войны.

Работа спасателей во время войны: последние новости

Оккупанты 2 мая атаковали дом людей в Одессе. Спасатели показали последствия авиаудара и то, как сражаются с последствиями.

В Харьковской области спасатели 19 раз с 30 апреля по 1 мая выезжали на ликвидацию последствий пожаров. 15 из них возникли из-за обстрелов россиян.

Ночью 30 апреля на складах в Харькове произошел масштабный пожар. Пожарные боролись с ним 15 часов. Огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров.

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