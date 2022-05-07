Пожар в результате обстрелов в Харькове: погиб мужчина, женщина отравилась угарным газом
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли район Салтовка в Харькове. В результате обстрела возник пожар в гаражах. Там погиб пожилой мужчина, его жена отравилась угарным газом.
5 мая обстрелы оккупантов уничтожили 3 десятка гаражных боксов, также сгорели 3 автомобиля. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.
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По ее словам, выгоревший гараж стал ловушкой для пожилых супругов.
Уже 6 мая люди спустились в подвал под гаражом, чтобы взять продукты и некоторые вещи, но подняться уже не смогли.
Пожилой мужчина погиб в пожаре, женщина – отравилась угарным газом / Фото 24 канала
Спасти родителей пыталась дочь, но ей самой едва хватило сил выбраться. Когда прибыла помощь, 71-летний мужчина уже не дышал. 69-летнюю женщину забрали с отравлением угарным газом.
Полицейские обследовали место очередного российского преступления и изъяли обломки снаряда.
Родители решили спасти вещи из погреба. Но из-за этого они там сгорели. Родители спустились в погреб, и я спускалась. Там сильно воняло. Пока я пыталась маму оттуда вытащить, у меня в глазах потемнело. Скорая меня откачать успела,
– рассказала дочь погибшего Вита.
В результате пожара погиб мужчина / Фото 24 канала
К слову, утром 6 апреля в Голосеевском районе Киева произошел пожар. Огонь охватил с 1 по 3 этажа гостиницы "Влада" на улице Бродовская, 79. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Добавим, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с первого дня борется за жизнь людей. Они работают под обстрелами и среди огня. Зеленский опубликовал фото спасателей, работающих в условиях войны.
Работа спасателей во время войны: последние новости
- Оккупанты 2 мая атаковали дом людей в Одессе. Спасатели показали последствия авиаудара и то, как сражаются с последствиями.
- В Харьковской области спасатели 19 раз с 30 апреля по 1 мая выезжали на ликвидацию последствий пожаров. 15 из них возникли из-за обстрелов россиян.
- Ночью 30 апреля на складах в Харькове произошел масштабный пожар. Пожарные боролись с ним 15 часов. Огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров.
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