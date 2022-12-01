В России все чаще начал случаться если не хлопок, то пожар. Так, в подмосковном Кузнецовом загорелся цех по производству пластика.

Столб дыма был виден издалека. Более того, казалось, что почернело само небо. Информация же о пожаре появилась в росСМИ, сообщает 24 канал.

Накануне Ночные пожары в России: мощный огонь охватил торговый центр и резервуары с нефтепродуктами

Пожар на 450 квадратных метров

Такая хорошая видимость пожара и не удивительна, ведь ее площадь составляет более 450 квадратных метров. Более того, высота загоревшегося здания составляет пять метров, а его размер — 60 на 15 метров. В сети сообщают, что загорелись складские помещения предприятия.

Сообщение о пожаре поступило в 11:17. В настоящее время на месте работают экстренные службы и пожарные. Предварительно пострадавших нет.

Под москвой загорелось предприятие по производству пластика: видео

Склад пластика в Волгограде

30 ноября пылало "синим пламенем" и в другом российском городе. Тогда пожар был втрое масштабнее и охватывал 1,5 тысячи квадратных метров, поэтому для его ликвидации привлекли даже пожарный поезд.

Такие масштабы привели к истерике местных жителей, потому что они боятся загрязнения воздуха. Людей, конечно, традиционно пытались убедить, что ситуация – "под контролем". Более того, местные СМИ также заявили, что "пострадавших нет".

Как будто Бог наказывает за "что-то": другие пожары в России 30 ноября

30 ноября произошел еще один масштабный пожар в Перми. Там огонь охватил ТЭЦ-9, из-за чего есть пострадавшие и по меньшей мере одна жертва.

Также в этот день пожар охватил торговый центр "Взлётка Plaza" в Красноярске. Из-за этого пришлось перекрыть даже две улицы для проезда.

Пылали и резервуары с нефтепродуктами в Брянской области, для тушения которых направили более 80 спасателей, 30 единиц техники, а также пожарный поезд. Площадь возгорания была едва ли не самой масштабной за этот день – 1800 квадратных метров. Что интересно, местные власти пока не могут сказать, что же стало причиной этого, а пропагандисты традиционно обвинили Украину.

Интересно – Россия горела всю ночь: смотрите видео