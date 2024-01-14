Пламя очень сильно распространяется: в Севастополе вспыхнул масштабный пожар

В Севастополе в ночь на 14 января вспыхнул пожар. В эпицентре пламени оказался студгородок в Стрелковой балке.

Местные телеграмм-каналы сообщили, что горит, как минимум, один жилой дом. Пламя очень сильно распространяется вокруг.

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Пожарные на место инцидента не слишком спешили. Между тем, местные снимали пожар на видео и делились кадрами в соцсетях.

Пожар в Севастополе: смотрите видео

Жуткие кадры из Стрелковой балки: смотрите видео

В Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ "Космополит"

В Киеве 13 января 2024 года вспыхнул пожар в ТРЦ "Космополит", расположенном в Соломенском районе. Возгорание произошло на территории детской комнаты. Спасатели эвакуировали около 200 человек. Среди них – работники ТРЦ и посетители.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что известно о трех пострадавших в результате пожара. Среди них есть ребенок.

К медикам обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит" – женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все – с жалобами на отравление продуктами горения,

– сказал Кличко.

Все пострадавшие получили необходимую помощь на месте инцидента. От госпитализации все отказались.