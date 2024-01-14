Місцеві телеграм-канали повідомили, що горить щонайменше один житловий будинок. Полум'я дуже сильно поширюється навколо.

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Пожежники на місце інциденту не надто квапилися. Тим часом місцеві знімали пожежу на відео й ділилися кадрами у соцмережах.

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У Києві спалахнула пожежа у ТРЦ "Космополіт"

У Києві 13 січня 2024 року спалахнула пожежа у ТРЦ "Космополіт", розташованому у Солом'янському районі. Загоряння сталося на території дитячої кімнати. Рятувальники евакуювали приблизно 200 людей. Серед них – працівники ТРЦ та відвідувачі.

Мер української столиці Віталій Кличко повідомив, що відомо про 3 постраждалих внаслідок пожежі. Серед них є дитина.

До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополіт" – жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торговельному центрі. Всі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння,

– сказав Кличко.

Усі постраждалі отримали необхідну допомогу на місці інциденту. Від госпіталізації усі відмовилися.