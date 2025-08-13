Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также В России жалуются на атаку дронов: на Брянщине возле нефтеперекачивающей станции раздаются взрывы

Что известно о пожаре под Москвой?

Пожар вспыхнул около половины 4 часов утра на верхних этажах здания, расположенного на площади Ленина. На место приехали спасатели.

Густой черный дым был виден из соседних домов, а сильный запах гари распространился вокруг.

В городе Щелково пожарно-спасательные подразделения потушили огонь в здании по адресу: площадь Ленина, дом 2. Эвакуированы три человека. По предварительным данным, пострадавших нет,

– написали в МЧС России.

Сейчас как причины возгорания, так и точная площадь повреждений выясняются. Указывается, что около 4 часов утра огонь укротили. Согласно данным экстренных служб, площадь пожара составила 140 квадратных метров.

К слову, по данным местного МЧС, за последние сутки на территории Подмосковья произошло 10 пожаров.