В российском Хабаровске вспыхнул масштабный пожар в ТЦ, когда внутри были сотни посетителей. Огонь быстро охватывал все большую площадь, и, наконец, достиг более 1000 квадратных метров.

О масштабном пожаре пишут местные телеграм-каналы. Они также публикуют кадры, как густой столб черного дыма накрыл город, передает 24 Канал.

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В Хабаровске был масштабный пожар

В российском Хабаровске 4 мая около 12:20 по местному времени (05:20 по киевскому времени) вспыхнул масштабный пожар в гипермаркете "РемиСити". На момент возгорания в ТЦ было около 300 посетителей (по другим заявлениям пропагандистов – до 270).

Пожар в Хабаровске: смотрите видео

Пропагандисты заявили, что в результате инцидента якобы никто не пострадал – всех вовремя эвакуировали.

Как сообщают в сети, огонь якобы сначала заметили на одной из вытяжек, а потом пожар стремительно начал распространяться. Огонь охватил более 1 100 квадратных метров, разрушив кровлю здания. Эпицентром пожара якобы стала пиццерия на территории ТЦ, однако эта версия неподтверждённая.

Пожар произошел в ТЦ в разгар дня: смотрите видео

Пожар был настолько масштабным, что густой черный дым был виден за несколько километров от пожара. Дым буквально накрыл Хабаровск.

Пожар в ТЦ Хабаровска – больше в галерее

Сейчас пожар локализовали. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В Москве горел завод

В Москве вечером 2 мая вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству искусственного камня. Огонь охватил более 2 500 квадратных метров. В результате пожара произошел частичный обвал кровли.

Пропагандисты заявляли, что якобы возгорание произошло в "административном здании". Впрочем, кадры пожара свидетельствуют об обратном. На них видно, что возгорание произошло в здании, которое больше похоже на производство, ведь такая площадь для обычного "административного здания" слишком большая.

Чтобы ликвидировали возгорание, россияне привлекли немало единиц техники, и даже авиацию. Что стало причиной пожара – неизвестно, однако в сети уже заявляют об "украинском следе".

Недавно также вспыхнул пожар в Татарстане. Там горел сборочный цех завода "КамАЗ".