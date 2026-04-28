Серьезных угроз нет, – Путин впервые отреагировал на удары Украины по Туапсе

Российский президент Владимир Путин впервые отреагировал на критическую ситуацию в Туапсе, в Краснодарском крае, произошедшую из-за атаки украинских беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Как Путин прокомментировал ситуацию в Туапсе?

На совещании по обеспечению безопасности на выборах в России Владимир Путин сообщил о докладе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который уверил власть в стабильной ситуации в Туапсе.

Губернатор Краснодарского края доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе, люди справляются с этими вызовами, с которыми им приходится сталкиваться,

– цитируют Путина российские СМИ.

В то же время российский диктатор признал, что удары по подобным объектам, вероятно, могут повлечь за собой серьезные последствия для экологии. Местный НПЗ он назвал гражданской инфраструктурой, пожаловавшись на увеличение атак.

"Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут повлечь за собой и экологические последствия", – заявил он.

Более того, по его словам, украинская сторона вроде бы перешла к "открытым террористическим методам", поскольку, мол, русская армия "продвигается на фронте", пока Украина вроде бы не может этому помешать.

Кроме вышеупомянутого, Владимир Путин также сообщил о якобы росте "террористических угроз", и что подобные удары, мол, даже могут быть связаны с деятельностью международных радикальных группировок.

Что происходит в Туапсе?

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, играющий важную роль для обеспечения российской экономики и оккупантов, уже по меньшей мере третий раз за апрель оказался под мощным ударом украинских беспилотников.

На соответствующем объекте снова вспыхнул масштабный пожар. В то же время заметим, что по предварительной информации, под атаку дронов попал резервуарный парк, расположенный рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12.

Еще в результате предварительных ударов по этому НПЗ в сети появились сообщения россиян о нефтяном дожде в Туапсе. Более того, недавно спутниковые кадры также зафиксировали нефтяное пятно в местных водах.

К слову, недавно военный обозреватель Иван Тимочко в комментарии 24 Канала сообщал, что такая критическая ситуация в Туапсе привела к внутренней дестабилизации в Москве, в частности, среди местных элит и олигархов.