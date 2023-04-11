В Винницкой области во сне сгорела семья с маленьким ребенком
11 апреля 2023, 12:48Читати новину українською
Источник:ГУ ГСЧС в Винницкой области
Ночью 11 апреля в Винницкой области произошла трагедия. К сожалению, огонь унес жизни целой семьи.
Так, 63-летняя женщина, ее 38-летняя дочь и 4-летний внук сгорели во сне. Это произошло в селе Писаревка.
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В Винницкой области во сне сгорела вся семья
Как стало известно, пожар произошел в селе Писаревка Могилев-Подольского района. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит летняя кухня, внутри которой находились люди.
Последствия пожара в Винницкой области / фото ГСЧС
Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух женщин и ребенка без признаков жизни. К сожалению, спасти их не удалось.
Что стало причиной пожара – сейчас выясняют.
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