Это провокация, там гореть нечему, – мэр Энергодара о пожаре на ЗАЭС

Вечером 11 августа на временно оккупированной Запорожской атомной станции произошел пожар на градирне. Инцидент является провокацией россиян, которые сейчас фактически контролируют АЭС.

Об этом заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Стоит отметить, что градирни расположены примерно в 1 километре от энергоблоков.

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Пожар является очередной провокацией россиян

По словам Дмитрия Орлова, градирни, в которых произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения сырой воды, которая есть в водоеме-охладителе для реакторов АЭС.

В то же время градирни не работали уже достаточно долгое время.

Обычно они работают летом и когда работает там достаточно существенное количество энергоблоков, потому что некоторые находились периодически в ремонтном состоянии. Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечему гореть,

– объяснил городской голова.

Орлов добавил, что, вероятно, российские оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных. Он отметил, что сейчас ядерной радиационной опасности нет, а радиационный фонд находится в норме.

В Центре стратегических коммуникаций также заявили, что ответственность за чрезвычайную ситуацию на ЗАЭС несут российские оккупанты. Причиной пожара является или их халатность, или сознательный поджог с целью провокации и обвинения Украины.

Деградация систем и элементов АЭС из-за российской оккупации с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.

К слову, утром 12 августа председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории Запорожской АЭС прекратился.