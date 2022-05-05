По состоянию на утро 5 мая пожар удалось локализовать. Сейчас спасатели тушат траву.
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В зоне отчуждения горела лесная подстилка
Проводят работы по ликвидации пожара лесной подстилки вблизи населенного пункта Дитятки,
– отметил заместитель ГУ ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк.
Спасатели говорят: сложность работы в том, что они практически не могут войти в лесной массив. Ведь там сотрудники ГСЧС могут встретить взрывные предметы и боеприпасы. Такие неприятные "сюрпризы" оставили после себя оккупанты.
Пожар – локализованный
Пожар локализован, уверяют в ГСЧС. Никакой угрозы для населенных пунктов нет.
Смотрите видео, как в зоне отчуждения тушили пожар:
В апреле в Чернобыльской зоне бушевали лесные пожары
Отметим, что в апреле в зоне отчуждения были масштабные лесные пожары. Наши огнебопцы их ликвидировали. В ГСЧС отметили, что никакой угрозы для Чернобыльской станции и захоронений ядерных отходов нет.
Ранее на ЧАЭС побывал глава МАГАТЭ
Отметим, что весь март зону отчуждения и саму ЧАЭС оккупировали российские войска. Они покинули эти позиции только в конце марта. Рафаэль Гросси оценил повреждение некоторых построек. Вместе с Гросси на ЧАЭС приехала группа международных специалистов, технические эксперты по безопасности сделали замеры радиации.
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Российская оккупация зоны ЧАЭС: коротко о последствиях
- Работники ЧАЭС говорят, что когда 24 февраля на станцию зашли оккупанты, сотрудники поняли, что домой не вернутся. Начальник смены приказал возвращаться на рабочие места.
- За свой высокий профессионализм и приверженность работе сотрудники ЧАЭС получили награды от президента Зеленского.
- Когда россияне бежали из зоны отчуждения, то даже обокрали музей "Звезда Полынь", забрав с собой зараженные предметы и покидав сухпайки.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался, что оккупация действительно была очень опасной и представляла ядерную угрозу. Однако уровень радиации остается стабильным.
- В годовщину Чернобыля ГСЧС обнародовала специальное видео, в котором напомнила, как Россия создала новую угрозу ядерной катастрофы.
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