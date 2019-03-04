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      Пожар на кораблях вблизи Керченского пролива: огонь на танкерах погас

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      Пожар на одном из танкеров
      Пожар на одном из танкеров / Фото из открытых источников

      Пожар на судне Maestro, который длился больше месяца, наконец прекратился. Случилось это вечером 3 марта. На другом танкере, Candy, огонь погас еще 28 февраля.

      24 канал сообщал, что танкеры Maestro и Candy, которые шли под флагами Танзании, загорелись в Керченском проливе 21 января.

      Читайте также: Пожар в Керченском проливе: как попытка обойти санкции привела к трагедии

      Что случилось? Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности и плохое состояние судов, которым было почти 30 лет. Сначала произошел взрыв на одном судне, вследствии чего оно и загорелось. Далее огонь перекинулся на соседний танкер. На бортах судов находились граждане Турции и Индии. В пожаре 14 человек погибли.

      Что известно про эти танкеры? В украинском Министерстве по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц сообщили, что танкеры незаконно поставляли газ в Сирию. Эти суда также включены в санкционный список США.

      Так, вечером 3 марта пожар прекратился на судне Maestro – одном из двух иностранных танкеров, передает "Интерфакс".

      Горение вчера прекратилось в 18:50, это был последний очаг,
      – рассказали информагентству в Росморречфлоте.

      Рядом с танкерами сейчас находится судно российского федерального агентства, которое следит за их безопасностью. Сейчас от судовладельца этих кораблей ожидают дальнейших решений.

      О том, что пожар ликвидирован на первом танкере – Candy, стало известно еще 28 февраля.

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      Теги: Новости России Пожар Чорное море Пожар в Керченском заливе Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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