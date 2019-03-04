Пожар на кораблях вблизи Керченского пролива: огонь на танкерах погас

Пожар на судне Maestro, который длился больше месяца, наконец прекратился. Случилось это вечером 3 марта. На другом танкере, Candy, огонь погас еще 28 февраля.

24 канал сообщал, что танкеры Maestro и Candy, которые шли под флагами Танзании, загорелись в Керченском проливе 21 января.

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Что случилось? Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности и плохое состояние судов, которым было почти 30 лет. Сначала произошел взрыв на одном судне, вследствии чего оно и загорелось. Далее огонь перекинулся на соседний танкер. На бортах судов находились граждане Турции и Индии. В пожаре 14 человек погибли.

Что известно про эти танкеры? В украинском Министерстве по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц сообщили, что танкеры незаконно поставляли газ в Сирию. Эти суда также включены в санкционный список США.

Так, вечером 3 марта пожар прекратился на судне Maestro – одном из двух иностранных танкеров, передает "Интерфакс".

Горение вчера прекратилось в 18:50, это был последний очаг,

– рассказали информагентству в Росморречфлоте.

Рядом с танкерами сейчас находится судно российского федерального агентства, которое следит за их безопасностью. Сейчас от судовладельца этих кораблей ожидают дальнейших решений.

О том, что пожар ликвидирован на первом танкере – Candy, стало известно еще 28 февраля.