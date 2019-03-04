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      Пожежа на кораблях поблизу Керченської протоки: вогонь на танкерах згас

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      Пожежа на одному із танкерів
      Пожежа на одному із танкерів / фото з відкритих джерел

      Пожежа на судні Maestro, яка тривала більш, ніж місяць, врешті припинилася. Трапилося це ввечері 3 березня. На іншому танкері, Candy, вогонь згас ще 28 лютого.

      24 канал повідомляв, що танкери Maestro і Candy, які йшли під прапорами Танзанії, загорілись у Керченській протоці 21 січня.

      Читайте також: Пожежа в Керченській протоці: як спроба обійти санкції призвела до трагедії

      Що трапилось? Причиною пожежі могло стати порушення техніки безпеки і поганий стан суден, яким було майже по 30 років. Спочатку стався вибух на одному судні, внаслідок чого воно і зайнялося. Далі вогонь перекинувся на сусідній танкер. На бортах суден перебували громадяни Туреччини та Індії. У пожежі 14 людей загинули.

      Що відомо про ці танкери? В українському Міністерстві з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб повідомили, що танкери незаконно постачали газ до Сирії. Ці судна також включені до санкційного списку США.

      Так, ввечері 3 березня пожежа припинилася на судні Maestro – одному з двох іноземних танкерів, передає "Интерфакс".

      Горіння вчора припинилося о 18:50, це був останній осередок,
      – розповіли інформагентству в Росморрічфлоті.

      Поруч з танкерами зараз перебуває судно російського федерального агентства, яке слідкує за їх безпекою. Наразі від судновласника цих кораблів очікують подальших рішень.

      Про те, що пожежу ліквідовано на першому танкері – Candy, стало відомо ще 28 лютого.

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      Теги: Новини Росії Водний транспорт Пожежа в Керченській протоці Чорне море Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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