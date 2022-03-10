Пожарища вместо домов и дыры от снарядов: фото и видео обстреляной Салтовки

Россияне беспощадно обстреливают Харьков. Они уже давно бьют не по военным объектам, а по мирным людям, нарушая все правила войны и все нормы человечности.

Больше всего от обстрелов пострадала Салтовка. Корреспондентка 24 канала передала, как сейчас выглядит район.

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Салтовка превратилась в пепелище

Дома разбиты и выгорели дотла. В стенах – дыры от российских снарядов.

Один из оставшихся в Салтовке дедушек рассказал – в его доме живут 11 человек. Все – люди постарше. Они прячутся в подвале и живут тем, что волонтеры довозят.

Обстрелянная Салтовка / Фото 24 канала: