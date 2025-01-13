Катастрофа в Калифорнии могла произойти из-за пожара от фейерверков в новогоднюю ночь, – WP

Масштабные возгорания в Калифорнии мог вызвать пожар, который произошел во время новогодних праздников. В СМИ предполагают, что стихийная катастрофа, вероятно, началась вследствие запуска фейерверков.

В среду, 8 января, в Калифорнии вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил более 29 тысяч акров и уничтожил десятки тысяч зданий. Из-за пожаров около 150 000 человек были вынуждены эвакуироваться, а по меньшей мере 24 человека погибли. Спасатели отмечают, что возгорание произошло недалеко от того места, где был новогодний пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Полиция устанавливает причину масштабного пожара в Калифорнии

Чтобы установить все обстоятельства начала масштабных пожаров на Голливудских склонах, изучаются все фотографии, спутниковые снимки и показания свидетелей. По данным аналитиков, все указывает на то, что новый пожар возник неподалеку от старого пожара, произошедшего на Новый год. Старое возгорание могло вспыхнуть из-за ветра.

Отметим! После полуночи 1 января спасатели тушили пожар неподалеку района Пасифик Палисейдс. Сначала он занимал 3–4 гектара густых кустарников, но распространялся. На локализацию огня понадобилось около четырех часов.

Следователи начинают искать причину разрушительного пожара в лесах Калифорнии. Они не отрицают, что он мог возникнуть вследствие прошлого возгорания. В Федеральном бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, которое взяло на себя ответственность за расследование, сказали, что пока не могут комментировать произошедшее.

Как пишет Washington Post, место начала крупного пожара совпадало с ожоговым шрамом от возгорания в канун Нового года. Дым распространялся по направлению ветра в сторону от предварительно сожженной территории.



Издание показало место новогоднего пожара в Калифорнии / Фото Washington Post

Что говорят местные жители

Жители рассказали, что дым начался на участке хребта Темескал в горах Санта-Моники, где и произошел предыдущий пожар. По их мнению, его спровоцировал запуск фейерверков.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, отметил, что пожар начался из-за людей, которые устроили новогоднюю вечеринку. По его словам, его семья услышала фейерверк и через некоторое время заметила, что начался пожар.

Двое экспертов, которые просмотрели фото и видео, сказали, что остатки новогоднего пожара, вероятно, могли вспыхнуть снова. Место предыдущего возгорания могло тлеть до 10 дней, прежде чем ветер спровоцировал бы новый пожар.

По словам чиновников, определение причины пожара может занять несколько недель или даже месяцев. Расследование установит, что могло спровоцировать катастрофу.

Другие вероятные причины масштабного пожара

В СМИ пишут, что к пожару в Калифорнии может быть причастно оборудование коммунального предприятия Edison International в Южной Калифорнии. Соответствующие службы проверяют, могло ли оно спровоцировать возгорание возле долины Сан-Фернандо.