У середу, 8 січня, в Каліфорнії спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив понад 29 тисяч акрів і знищив десятки тисяч будівель. Через пожежі близько 150 000 людей були вимушені евакуюватися, а щонайменше 24 особи загинули. Рятувальники зазначають, що загоряння сталося неподалік того місця, де була новорічна пожежа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Поліція встановлює причину масштабної пожежі в Каліфорнії

Аби встановити всі обставини початку масштабних пожеж на Голлівудських схилах, вивчаються всі фотографії, супутникові знімки та покази свідків. За даними аналітиків, усе вказує на те, що нова пожежа виникла неподалік від старої пожежі, що сталася на Новий рік. Старе загоряння могло спалахнути через вітер.

Зазначимо! Після опівночі 1 січня рятувальники гасили пожежу неподалік району Пасифік Палісейдс. Спочатку він займав 3–4 гектари густих чагарників, але поширювався. На локалізацію вогню знадобилося близько чотирьох годин.

Слідчі починають шукати причину руйнівної пожежі в лісах Каліфорнії. Вони не заперечують, що вона могла виникнути внаслідок минулого загоряння. У Федеральному бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин, яке взяло на себе відповідальність за розслідування, сказали, що поки що не можуть коментувати подію.

Як пише Washington Post, місце початку великої пожежі збігалося з опіковим шрамом від загоряння в переддень Нового року. Дим поширювався за напрямком вітру вбік від попередньо спаленої території.



Видання показало місце новорічної пожежі в Каліфорнії / Фото Washington Post

Що кажуть місцеві мешканці

Жителі розповіли, що дим почався на ділянці хребта Темескал у горах Санта-Моніки, де й сталася попередня пожежа. На їхню думку, її спровокував запуск феєрверків.

Чоловік, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що пожежа розпочалася через людей, які влаштували новорічну вечірку. За його словами, його родина почула феєрверк і через деякий час помітила, що почалася пожежа.

Двоє експертів, які переглянули фото і відео, сказали, що залишки новорічної пожежі, ймовірно, могли спалахнути знову. Місце попереднього загоряння могло тліти до 10 днів, перш ніж вітер спровокував би нову пожежу.

За словами чиновників, визначення причини пожежі може зайняти кілька тижнів або навіть місяців. Розслідування встановить, що могло спровокувати катастрофу.

Інші ймовірні причини масштабної пожежі

У ЗМІ пишуть, що до пожежі в Каліфорнії може бути причетне обладнання комунального підприємства Edison International у Південній Каліфорнії. Відповідні служби перевіряють, чи могло воно спровокувати загоряння біля долини Сан-Фернандо.