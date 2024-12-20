Пожары в нескольких районах Киева: обломки упали на крышу дома, повреждена тепломагистраль
Утром в пятницу, 20 декабря, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине. В результате вражеской атаки сразу в нескольких районах Киева зафиксированы пожары.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко. Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве продолжалась с 06:35 по 07:47.
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Какие последствия утреннего удара по Киеву
Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. По словам мэра, там также была повреждена тепломагистраль.
Один пострадавший в Голосеевском районе. Медики оказывают помощь на месте,
– написал мэр Киева.
Также обломки упали на крышу дома в Днепровском районе. К тому же, по словам Кличко, пожары зафиксировали в Шевченковском и Соломенском районе столицы.
Сейчас во всех районах уже работают экстренные службы, медики госпитализировали двух пострадавших.
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К слову, утром 20 декабря российские войска также провели массированный обстрел Херсона. Сообщается, что в городе есть жертвы и пострадавшие, число которых растет.