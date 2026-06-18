Все остальное не сработает: назвали единственный инструмент, который заставит Путина пойти на мир

Удары по московскому НПЗ – единственный реальный инструмент принуждения к прекращению войны. Если Россия лишится возможности продавать нефть даже на внутреннем рынке, то Путин может остаться без власти.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил "24 Каналу", почему Украине и Европе следует ещё больше объединять усилия.

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Какой единственный инструмент способен заставить Россию пойти на мир?

То, что происходит в Капотне, одном из районов Москвы, – пожар на НПЗ и смог над Москвой – способно заставить Россию отказаться от планов против других стран Европы, где она уже сейчас развертывает системы обороны и наступления вдоль границ с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Кремль направляет ресурсы туда, чтобы провоцировать Европу, пока та не успела отойти от 50-летней модели "гуманитарного коридора" без инвестиций в безопасность.

Однако последние встречи президента Зеленского с европейскими лидерами продемонстрировали готовность быстро нарастить совместное оборонное производство, забыв о лицензионных ограничениях, с размещением части этих предприятий в Украине.

Если Украина будет полностью интегрирована в систему производства оборонного оборудования, она станет элементом защиты всего европейского континента.

Должны гореть Капотня, Ярославль, Саратов. Россия должна лишиться возможности продавать нефть даже на внутреннем рынке. Все остальное не сработает. Нужно оказывать максимальное давление — санкции, уничтожение нефтяных терминалов и блокирование Балтийского и Чёрного морей,

– сказал Подоляк.

По мнению советника ОП, только при таких условиях Россия либо избавится от Путина, либо сам Путин будет вынужден остановить войну. Все остальные варианты — попытки договориться, телефонные звонки или "экономически выгодные" предложения — это иллюзии, которые лишь создают дополнительные риски для глобальной безопасности.

Смогут ли удары по НПЗ в Москве изменить ход войны: смотрите в видео