Россия продолжает гореть: из-за масштабных лесных пожаров Якутск накрыло густым дымом – видео

Дым от лесных пожаров покрыл 51 населенный пункт в Республике Саха, в том числе столицу региона Якутск. В течение недели там фиксируют самый загрязненный воздух в мире.

В городе закрыли аэропорт и переправу через реку Лена. Местные власти не рекомендуют выходить из дома и открывать окна.

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В воздухе фиксируют вредные вещества

По информации экологов, загрязнение воздуха в 139 раз превысило предельно допустимые концентрации вредных веществ. Из-за дыма небо Якутии имеет ярко-оранжевый цвет.



Небо в Якутии / коллаж 24 канала

Улицы городов поливают водой, пытаясь прибить к земле частицы гари. В населенных пунктах работают бригады врачей скорой помощи.

Аэропорт не совершает перелеты

Из-за почти нулевой видимости в Якутске задержали рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы, пока погода не улучшится.

В результате дыма задержали вылеты в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также прилеты самолетов из Иркутска, Сочи, Хабаровска, Анапы, Новосибирска.



Из-за дым в Якутске задержали рейсы / Фото из инстаграма аэропорта

Какие районы пострадали больше всего

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций страны, сейчас в республике зарегистрировали 187 природных пожаров. В зону задымления попал ряд районов, в частности: