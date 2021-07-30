Пожары в Турции: число жертв возросло

Огонь от лесных пожаров в Турции распространился уже на 7 провинций. Количество погибших за прошедшие сутки увеличилось.

Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, погиб еще один человек. Всего от огня пострадали почти 200 человек.

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Что известно о погибших при пожаре в Турции

По состоянию на утро 30 июля, а это вторые сутки пожаров, погибли уже 4 человека. Трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манавгати. Сообщается, что это не туристы, а местные жители.

Информация о четвертой жертве поступила вечером 29 июля. Как сообщил Бекир Пакдемирли в Мармарисе погиб человек. Дополнительную информацию о погибшем пока не сообщают.

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