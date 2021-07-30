Пожары в Турции: число жертв возросло
30 июля 2021 , 08:03Читати новину українською
Источник:твитер Бекира Пакдемирли
Огонь от лесных пожаров в Турции распространился уже на 7 провинций. Количество погибших за прошедшие сутки увеличилось.
Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, погиб еще один человек. Всего от огня пострадали почти 200 человек.
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Что известно о погибших при пожаре в Турции
По состоянию на утро 30 июля, а это вторые сутки пожаров, погибли уже 4 человека. Трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манавгати. Сообщается, что это не туристы, а местные жители.
Информация о четвертой жертве поступила вечером 29 июля. Как сообщил Бекир Пакдемирли в Мармарисе погиб человек. Дополнительную информацию о погибшем пока не сообщают.
Главное о пожаре в курортной Турции
- Лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июня во курортном регионе Анталия. Огонь возник в четырех разных точках возле города Манавгат.
- На следующий день огонь достиг популярных курортов Мармариса и Бодрума.
- Известно о 4 погибших и более 180 пострадавших.
- Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране в настоящее время находится 100 тысяч украинских туристов. Пострадавших среди них нет.
- МИД Украины пока прорабатывает возможность эвакуации украинцев, оказавшихся в это время в Турции.