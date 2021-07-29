Пепел в гостинице и ужасный запах горелого, – украинка о пожаре в Турции
Источник:24 канал
В Турции вспыхнули масштабные лесные пожары, которые приблизились уже и к курортным регионам. Там отдыхают тысячи украинцев. Они, к счастью, не пострадали, но стали свидетелями пламенного неба и ужасного дыма.
Об этом в эфире 24 канала рассказала украинская туристка Яна Герасимова. Она 29 июля вернулась из города Сиде в Украину.
К теме Туристы живут привычной жизнью, – украинка о жутких пожарах в Турции
Женщина рассказала, что прилетела тогда, когда и было запланировано. Их эвакуировали. Однако она общалась с туристами, которые проживали в соседних отелях – там были украинцы, которые вылетели заранее.
Герасимова: Персонал был совершенно спокоен
По словам женщины, персонал отеля не нервничал, совершенно спокойно обслуживал туристов. В то же время ничего не объяснял.
Были неудобства в гостинице. Был ужасный запах гари. Пепел во всем отеле: на балконах, окнах – абсолютно везде,
– рассказала Герасимова.
"Было трудно выходить на улицу примерно 2 часа. Мы вышли в 21:00 на ужин. Примерно тогда можно было немного дышать", – добавила она.
Туристка об отдыхе в Турции, где вспыхнули масштабные пожары: видео
Масштабные пожары в Турции: коротко
- Лесные пожары в конце июля приблизились к курортной Анталии. Больше всего это заметно в районе Манавгат и городе Сиде.
- К борьбе с огнем привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.
- Огонь повредил также много жилых домов. Также есть уже 3 погибших и более сотни пострадавших в результате пожаров.
- Видео пожаров в Турции можно посмотреть здесь.