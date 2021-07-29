Пепел в гостинице и ужасный запах горелого, – украинка о пожаре в Турции

В Турции вспыхнули масштабные лесные пожары, которые приблизились уже и к курортным регионам. Там отдыхают тысячи украинцев. Они, к счастью, не пострадали, но стали свидетелями пламенного неба и ужасного дыма.

Об этом в эфире 24 канала рассказала украинская туристка Яна Герасимова. Она 29 июля вернулась из города Сиде в Украину.

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Женщина рассказала, что прилетела тогда, когда и было запланировано. Их эвакуировали. Однако она общалась с туристами, которые проживали в соседних отелях – там были украинцы, которые вылетели заранее.

Герасимова: Персонал был совершенно спокоен

По словам женщины, персонал отеля не нервничал, совершенно спокойно обслуживал туристов. В то же время ничего не объяснял.

Были неудобства в гостинице. Был ужасный запах гари. Пепел во всем отеле: на балконах, окнах – абсолютно везде,

– рассказала Герасимова.

"Было трудно выходить на улицу примерно 2 часа. Мы вышли в 21:00 на ужин. Примерно тогда можно было немного дышать", – добавила она.

Туристка об отдыхе в Турции, где вспыхнули масштабные пожары: видео

Масштабные пожары в Турции: коротко