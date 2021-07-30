В курортном Мармарисе частично перекрыты дороги: туристов отселяют в другие отели
Источник:24 канал
В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил ряд популярных курортов, в частности Мармарис и Бодрум.
Ситуация в Мармарисе и Бодруме
В Мармарисе из-за закрытия дорог в районе Турунч туристов везут в другие отели. Об этом сообщают источники 24 канала.
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Сейчас в районе Турунч происходит охлаждение мест, где произошел пожар. Это будет продолжаться до вечера, вечером обещали открыть дорогу и регион,
– сказал собеседник.
Отметил также, что на территории Мармариса частично закрыты дороги.
- В то же время дорога, ведущая в аэропорт Даламан – открыта без ограничений.
Кроме этого, источник добавили, что в Бодруме огонь удалось полностью потушить. Туристы живут согласно забронированных заявок.Обратите внимание! Горячие линии: консульства Украины в Анталии – +90 554 169 96 60; посольства Украины в Турции – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.
Лесные пожары в Турции: что известно
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Огонь приближался к курортному городу Анталия.
- Задымлен район Манавгат и город Сиде. В результате пожара 4 граждана Турции погибли, а еще более 200 – пострадали.
- Украинка, которая вернулась из Турции рассказала, что в отеле пепел и ужасный запах гари. Женщина отдыхала в городе Сиде.
- Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране в настоящее время находится 100 тысяч украинских туристов.
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