В курортном Мармарисе частично перекрыты дороги: туристов отселяют в другие отели

В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил ряд популярных курортов, в частности Мармарис и Бодрум.

Ситуация в Мармарисе и Бодруме

В Мармарисе из-за закрытия дорог в районе Турунч туристов везут в другие отели. Об этом сообщают источники 24 канала.

Читайте также Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Сейчас в районе Турунч происходит охлаждение мест, где произошел пожар. Это будет продолжаться до вечера, вечером обещали открыть дорогу и регион,

– сказал собеседник.

Отметил также, что на территории Мармариса частично закрыты дороги.

В то же время дорога, ведущая в аэропорт Даламан – открыта без ограничений.

Кроме этого, источник добавили, что в Бодруме огонь удалось полностью потушить. Туристы живут согласно забронированных заявок.

Лесные пожары в Турции: что известно

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Огонь приближался к курортному городу Анталия.

Задымлен район Манавгат и город Сиде. В результате пожара 4 граждана Турции погибли, а еще более 200 – пострадали.

Украинка, которая вернулась из Турции рассказала, что в отеле пепел и ужасный запах гари. Женщина отдыхала в городе Сиде.

Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране в настоящее время находится 100 тысяч украинских туристов.

Горячие линии: консульства Украины в Анталии –; посольства Украины в Турции –

К теме Украина призывает воздержаться от поездок в охваченные огнем регионы Турции