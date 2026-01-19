Гигантские пожары в Чили унесли почти два десятка жизней: в сети распространяют жуткие кадры
- Президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в регионах Ньйубле и Био-Био из-за масштабных лесных пожаров.
- Пожары заставили эвакуироваться 20 тысяч человек, разрушили 250 домов и унесли жизни по меньшей мере 18 человек.
С начала года страны Южной Америки, как Чили, так и Аргентина, страдают от волн аномальной жары. Погодные условия вызвали масштабные лесные пожары.
В воскресенье, 18 января, президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в двух южных регионах страны – Ньйубле и Био-Био, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Какой масштаб пожаров в Чили?
Всего по всей стране по состоянию на утро воскресенья пожарные боролись с 24 активными очагами огня. Сейчас лесные пожары заставили по меньшей мере 20 тысяч человек эвакуироваться и привели к гибели по меньшей мере 18 человек.
По меньшей мере 250 домов были разрушены. Сгорели почти 8 500 гектаров земли в регионах Ньйубле и Био-Био. Они расположены примерно в 500 километрах к югу от столицы Сантьяго.
По словам властей, распространению огня и осложнению работы пожарных способствовали неблагоприятные погодные условия – сильные ветры и высокая температура.
Значительная часть Чили находилась под предупреждением об экстремальной жаре: в воскресенье и понедельник температура от Сантьяго до региона Био-Био могла достигать 38 градусов тепла.
Что происходит в Чили / Фото из соцсети "Х"
Лесные пожары бушуют в Чили: смотрите видео
Где еще бушевали масштабные пожары в последнее время?
- В конце ноября 2025 года масштабные лесные пожары разгорелись в конце ноября 2025 года пожары разгорелись в Армении. Несколько дней подряд их не удавалось потушить из-за сложных погодных условий. Огонь охватил несколько регионов, уничтожив большие лесные массивы.
- В начале того месяца огонь охватил шесть точек в разных городах в Кемеровской области России. Пылали поля. Пожары сопровождались ураганом со снегом, что приводило к разрушениям.
- В сентябре в Турции лесные пожары угрожали отелям и жилым районам в Анталии и Мугли. Были эвакуированы сотни людей, уничтожены склады, погиб скот.