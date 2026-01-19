Гигантские пожары в Чили унесли почти два десятка жизней: в сети распространяют жуткие кадры

С начала года страны Южной Америки, как Чили, так и Аргентина, страдают от волн аномальной жары. Погодные условия вызвали масштабные лесные пожары.

В воскресенье, 18 января, президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в двух южных регионах страны – Ньйубле и Био-Био, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какой масштаб пожаров в Чили?

Всего по всей стране по состоянию на утро воскресенья пожарные боролись с 24 активными очагами огня. Сейчас лесные пожары заставили по меньшей мере 20 тысяч человек эвакуироваться и привели к гибели по меньшей мере 18 человек.

По меньшей мере 250 домов были разрушены. Сгорели почти 8 500 гектаров земли в регионах Ньйубле и Био-Био. Они расположены примерно в 500 километрах к югу от столицы Сантьяго.

По словам властей, распространению огня и осложнению работы пожарных способствовали неблагоприятные погодные условия – сильные ветры и высокая температура.

Значительная часть Чили находилась под предупреждением об экстремальной жаре: в воскресенье и понедельник температура от Сантьяго до региона Био-Био могла достигать 38 градусов тепла.

Что происходит в Чили / Фото из соцсети "Х"

Лесные пожары бушуют в Чили: смотрите видео

