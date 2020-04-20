Пожары на Житомирщине: власть готовит компенсации тем, кто потерял имущество
Из-за пожаров на Житомирщине местные власти осуществляет предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям. В то же время Кабинет Министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе.
Об этом доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов, передает пресс-служба украинского президента.
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Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что необходимо и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период,
– подчеркнул Зеленский.
Как доложили президенту, по предварительным данным, в результате пожаров на Житомирщине было отселено по меньшей мере полсотни человек. Правда, многие из сгоревших домов были пустыми. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен.
К счастью, никто в результате инцидента не погиб.
Также на совещании выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности.
"Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем", – подчеркнул глава МВД.
К слову, накануне рабочий визит в Житомирскую область осуществили глава Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Арсен Аваков. Также здесь работает следственно-оперативная группа.
В частности, Андрей Ермак заверил, что украинская власть сделает все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. В то же время пострадавшие должны оперативно получить необходимую помощь.
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