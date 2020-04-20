Пожежі на Житомирщині: влада готує компенсації тим, хто втратив майно

Через пожежі на Житомирщині місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям. Водночас Кабінет Міністрів розгляне питання компенсації цих збитків уже на поточному тижні.

Про це доповіли Президенту України Володимиру Зеленському на нараді з урядовцями та представниками правоохоронних органів, передає пресслужба українського президента.

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Цю допомогу потрібно буде надати з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що необхідно та допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період,

– наголосив Зеленський.

Як доповіли президенту, за попередніми даними, внаслідок поже на Житомирщині було відселено щонайменше пів сотні людей. Щоправда, багато згорілих будинків були порожніми. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.

На щастя, ніхто внаслідок інциденту не загинув.

Також на нараді вситупив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки.

"Зміни законодавства щодо заходів протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому", – підкреслив очільник МВС.

До слова, напередодні робочий візит на Житомирщину здійснили очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також тут працює слідчо-оперативна група.

Зокрема, Андрій Єрмак запевнив, що українська влада зробить все, щоб захистити людей і ліси України від пожеж. Водночас постраждалі повинні оперативно отримати необхідну допомогу.

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