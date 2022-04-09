Позиций для сближения немного, все зависит от военных дел – Арахамия о переговорах

В переговорах Украины с Россией позиций для сближения немного. Многое будет зависеть от ситуации на фронте.

Раньше договорились не обсуждать переговоры, потому что это вредит процессу. Об этом рассказал глава переговорной группы Давид Арахамия.

Кстати Арахамия обсудил с защитниками севера страны возможные компромиссы на переговорах.

Политик отметил, что каждая из сторон настаивает на своем.

Позиций для сближения не так много. Я бы сказал немного вообще. Но все зависит от военных дел,

– сказал Арахамия.

Если у нас будет тактическое преимущество, будем настаивать на наших условиях. Россияне будут вынуждены с этим согласиться. Если будет наоборот, нам придется идти на более глубокие компромиссы.

Есть красные линии

Однако у Украины есть красные линии. Никакие территории мы не будем отдавать и ничего не будем признавать. Дальше, по словам Арахамии, все маневры.

Кстати – В ОП назвали "хайпом" заявления Орбана о потенциальном согласии Путина на переговоры в Будапеште: