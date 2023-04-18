Не понимает реалий, – дипломат о циничных заявлениях президента Бразилии о войне в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с рядом возмутительных заявлений по поводу войны. В частности, он призвал США прекратить поставку оружия Украине, а также предложил руководству нашего государства отдать Крым России.

Позиция Бразилии, высказана президентом, возглавляющим внешнюю политику. Она для нас абсолютно не приемлема. Об этом 24 Канала сказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019), председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый.

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Нельзя сидеть на двух стула одновременно

В последнее время в ООН и на официальном уровне Бразилия держала довольно четкую линию против российской агрессии. Конечно, не такую, как нам хотелось бы – санкции против россиян страна не вводила, военно-техническую поддержку не оказывала. Но эта позиция по крайней мере была сбалансированной, зато вышеупомянутые заявления полностью разрушают ее.

Такое впечатление, что выборы там продолжаются. Или новоизбранный президент просто не понимает полных реалий,

– отмечает глава правления Украинского кризисного медиацентра.

Во время телефонного разговора украинский лидер Владимир Зеленский предоставил немало примеров того, что происходит на самом деле. Но на президента Бразилии это бездействует. По мнению дипломата, он знает ситуацию, просто хочет использовать ее в своих интересах.

Его цель – показать, что Бразилия может выйти на глобальный уровень, используя противостояние против Америки,

– объяснил Чалый.

Возникают некоторые вопросы: а как быть с 200 миллиардными инвестициями США в Бразилию? Президент подчеркивает, что они нужны бразильцам. А как быть с тем, что США определили Бразилию основным союзником вне НАТО? Это в сфере безопасности серьезный статус. А как быть с огромным товарооборотом? А с технологиями, которые США предоставляет?

"Ты можешь критиковать Соединенные Штаты. Окей. Но ты просто обвиняешь США! А дальше – ты тянешь из них инвестиции: и это нам давайте, и технологии тоже. Я думаю, рано или поздно этому придет конец, потому что нельзя сидеть на двоих стульях одновременно", – уверяет Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015 – 2019).

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По мнению посла, Луис Инасиу Лула да Силва не сможет долго раскручивать подобную линию. В то же время нужно поблагодарить Бразилию за то, что приняла наших граждан, там есть большая украинская диаспора, которая говорит о неприемлемости такой позиции.

Чалый отмечает: мы должны активно работать, чтобы она была изменена. Надо координировать действия с нашими партнерами, в первую очередь США, через Организацию американских государств, дипломатическую работу.

"Через все возможные контакты показывать президенту Бразилии реальную картинку происходящего. Его позиция не должна быть такой циничной, какой она является сегодня", – убежден Чалый.

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