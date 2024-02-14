Как избежать угрозы Трампа с Путиным для Украины: Пионтковский назвал 2 способа

Многих пугает вероятность того, что экс-лидер США Дональд Трамп может победить на президентских выборах. Ведь он имеет пророссийскую риторику и часто делает антиукраинские заявления.

Есть 2 способа, как можно избежать такого сценария. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Как избежать такого сценария

Андрей Пионтковский отметил, что первый способ, с помощью которого можно избежать этого сценария – это победа Украины до 2025 года. Для этого Запад, в частности, США должны предоставлять ВСУ все необходимое оружие.

Второе – это победа Никки Хейли на выборах. На этом должен сконцентрироваться американский республиканский истеблишмент. Если он хорошо возьмется за дело, в частности, за организацию праймериз, то это вполне возможно,

– считает он.

По словам оппозиционера, в США появились два лидера, которые "перехватили бразды правления американского политического корабля". Говорится о лидере большинства в Сенате США Чаке Шумере и лидере меньшинства Митче Макконнелле, которые могут многое сделать в этом направлении.

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