Как избежать угрозы Трампа с Путиным для Украины: Пионтковский назвал 2 способа
Многих пугает вероятность того, что экс-лидер США Дональд Трамп может победить на президентских выборах. Ведь он имеет пророссийскую риторику и часто делает антиукраинские заявления.
Есть 2 способа, как можно избежать такого сценария. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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Как избежать такого сценария
Андрей Пионтковский отметил, что первый способ, с помощью которого можно избежать этого сценария – это победа Украины до 2025 года. Для этого Запад, в частности, США должны предоставлять ВСУ все необходимое оружие.
Второе – это победа Никки Хейли на выборах. На этом должен сконцентрироваться американский республиканский истеблишмент. Если он хорошо возьмется за дело, в частности, за организацию праймериз, то это вполне возможно,
– считает он.
По словам оппозиционера, в США появились два лидера, которые "перехватили бразды правления американского политического корабля". Говорится о лидере большинства в Сенате США Чаке Шумере и лидере меньшинства Митче Макконнелле, которые могут многое сделать в этом направлении.
Дональд Трамп: последние новости
- Дональд Трамп выступает против выделения помощи для Украины. По данным Barron`s, ранее он призвал республиканцев не поддерживать двухпартийное соглашение по безопасности границы и помощи Украине, Израилю и Тайваню. По его мнению, стоит разделить вопрос границы и любых видов иностранной помощи.
- Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вывести Штаты из НАТО. Также недавно он заявил, что может поощрить Россию атаковать любого из союзников Альянса. Если бы Россия напала, то он бы не помогал тем странам-членам НАТО, которые в оборонный бюджет Альянса не платят взносы. Эти слова вызвали возмущение среди мирового сообщества.
- Лидер США Джо Байден прокомментировал это заявление Трампа и отметил, что тот таким образом поклонился Владимиру Путину. Американский президент подчеркнул, что Трамп не понимает роли НАТО в защите свободы и безопасности.