Если Китай не будет признавать границы бывшего СССР, это угроза прежде России, - политолог

В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию, осуждающую военную агрессию России против Украины. Ее поддержал даже Китай.

Об этом 24 Каналу рассказал Иван Преображенский – кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. По его словам, Китай прибегает к двустороннему шантажу.

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Китай не может определиться на чьей он стороне

Иван Преображенский сообщил, что позиция Китая неоднозначна.

Китай принадлежит к заинтересованным странам в том, чтобы максимально ослаблять Россию и чтобы она была от него зависима экономически и политически,

– подчеркнул он.

Так что голосование за резолюцию вполне логичный шаг. С другой стороны, происходит визит представителя Китая в Россию, во время которого стороны договариваются о военном сотрудничестве.

"Россия демонстративно проводит учения на Тихоокеанском флоте, закончившиеся отставкой руководителя Тихоокеанского флота. Там явно все очень плохо", – добавил он.

По его мнению, это тоже видит и Китай, однако стесняется сказать России.

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Кого на самом деле поддерживает Китай

Политолог рассказал, что, несмотря ни на что, Россия остается важным военным союзником для России.

По его словам, не менее интересен факт, что Китай отправит своего спецпредставителя в Украину. Им стал бывший посол в России Ли Хуэй Также масла в огонь добавил телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, после которого распространились слухи о ведении каких-то переговоров.

Преображенский объяснил, что на международной арене также появился Папа Римский с пророссийскими лозунгами за мир.

"Папа Римский встречается с кремлевскими друзьями из Венгрии и соответственно этот процесс начинает двигаться прямо у нас на глазах за счет дипломатического шантажа", – подчеркнул он.

Выходит, что Китай шантажирует западную демократию и одновременно шантажирует Россию.

Если Китай перестает признавать границы постсоветских стран, то это в первую очередь угроза самой России,

– убежден он.

Россия и Китай имеют общие границы, поэтому странам следует задуматься.

Голосование Китая в ООН