Про це 24 Каналу розповів Іван Преображенський – кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. За його словами, Китай вдається до двостороннього шантажу.

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Китай не може визначитися на чиєму він боці

Іван Преображенський повідомив, що позиція Китаю є неоднозначною.

Китай належить до зацікавлених країн в тому, щоб максимально послаблювати Росію і щоб вона була від нього залежною економічно та політично,

– наголосив він.

Тож голосування за резолюцію цілком логічний крок. З іншого боку відбувається візит представника Китаю до Росії, під час якого сторони домовляються про військову співпрацю.

"Росія демонстративно проводить навчання на Тихоокеанському флоті, які закінчилися відставкою керівника Тихоокеанського флоту. Там явно все дуже погано", – додав він.

На його думку, це також бачить і Китай, проте соромиться сказати Росії.

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Кого насправді підтримує Китай

Політолог розказав, що попри все Росія залишається важливим військовим союзником для Росії.

За його словами, не менш цікавим є факт, що Китай відправить свого спецпредставника до України. Ним став колишній посол в Росії Лі ХуєйТакож масла у вогонь додала телефонна розмова Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського, після якої поширилися чутки про ведення якихось перемовин.

Преображенський пояснив, що на міжнародній арені також з'явився Папа Римський із проросійськими гаслами за мир.

"Папа Римський зустрічається із кремлівськими друзями з Угорщини та відповідно цей процес починає рухатися прямо у нас на очах коштом дипломатичного шантажу", – наголосив він.

Виходить, що Китай шантажує західну демократію і водночас шантажує Росію.

Якщо Китай перестає визнавати кордони пострадянських країн, то це у першу чергу загроза самій Росії,

– переконаний він.

Росія та Китай мають спільні кордони, тож країнам варто замислитися.

Голосування Китаю в ООН