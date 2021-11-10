Позиция остается такой, как и была, – МИД Беларуси открыто назвал Крым "российским"
Источник:РИА Новости
Министр иностранных дел Беларуси Вололимир Макей во время интервью российскому изданию ответил на вопрос о том, чей Крым. Дипломат назвал полуостров "российской территорией".
Заявление министра иностранных дел является фактическим признанием Беларуси российской оккупации украинского полуострова.
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Макей говорит о реальности
Глава МИД режима Лукашенко убежден, что в реальности Крым является "российской территорией". Однако помимо такого циничного заявления, Владимир Макей добавил, что позиция Беларуси не изменилась. То есть в Минске уже давно признают российскую оккупацию полуострова, однако теперь об этом говорят открыто.
Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. В реальности мы понимаем, что Крым сейчас является российской территорией. Давайте исходить из этого,
– заявил Макей.
Этот комментарий Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало на своей официальной странице в Twitter.
Последние заявления в Беларуси по Крыму
- Во время поездки российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко посетовал на то, что глава Кремля не взял его с собой.
- Во время большой пресс-конференции 9 августа Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда последний олигарх из России начнет поставлять на полуостров свою продукцию.