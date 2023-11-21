Крым – это ящик Пандоры, – Данилов о важности возвращения Украине статуса морского государства
Источник:СНБО
На повестке дня для Украины стоит несколько важных фундаментальных вопросов будущего развития. Детальнее о них рассказал Алексей Данилов во время своего выступления на Halifax International Security Forum.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что вопрос возвращения Крыма – статусный вопрос мироустройства. Он также называет его "лакмусом" для Запада и "тестом" для Украины.
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Ящик Пандоры
Он также подчеркнул, что первоочередная цель Украины – деоккупировать всю территорию Украины в границах 1991 года и обезопаситься от повторения агрессии в будущем.
В то же время Данилов также отметил, что характер боевых действий на фронте меняется. Теперь чисто военных мер по достижению поставленных целей недостаточно. По словам секретаря СНБО, необходим комплексный подход, включающий взаимосогласованные мероприятия в военной, политической, экономической, финансовой, промышленной, технологической, дипломатической, социальной, гуманитарной сферах и т.п.
Украина осознает отличие целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму.
Крым – это ящик Пандоры в смысле незаконного присоединения чужой территории,
– подчеркнул Данилов.
По словам секретаря СНБО, Украина нуждается в возвращении статуса морского государства и развития в этом направлении. Речь идет о восстановлении свободного судоходства, расширении морских транспортных сообщений в интересах экономики и экспорта, в частности в контексте обеспечения международной продовольственной безопасности, развитии судостроения, формировании современных военного и торгового флота.
Нашему государству нужны гарантии безопасности
Кроме вопроса Крыма, Данилов также задел и вопросы усиленной военно-технической и финансово-экономической помощи со стороны западных партнеров. По его мнению, необходимо изменение подхода по оказанию помощи дозировано, ограничено и несвоевременно.
Украина нуждается в внешних гарантиях безопасности, наиболее эффективной, но не единственной и исключительной из которых является вступление в НАТО.
После войны Украина желает занять достойное место в новой архитектуре европейской и мировой безопасности. При этом она готова играть роль ответственного участника, контрибутора (а не потребителя), надежного партнера в рамках цивилизованного мира, основанного на правилах и демократических ценностях, – пояснил секретарь СНБО.
Очень важно четко двигаться к реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, считает Данилов.
Украина борется с коррупцией
По словам чиновника, критически важны прекращение политических споров, спекуляций вокруг выборов, единство элит.
К тому же украинские власти активизировали борьбу с коррупцией, работу по созданию благоприятного бизнес-климата, страхованию военных рисков. Именно поэтому даже несмотря на войну, Украина уже является предметом экономического и инвестиционного интереса со стороны компаний со всего мира.
Данилов затронул также вопрос устройства жизни в послевоенный период. Он подчеркнул, что приоритетными задачами являются восстановление инфраструктуры и экономики, преодоление гуманитарного и демографического кризиса, восстановление разрушенной войной окружающей среды, усиление возможностей государственных институтов, развитие политической нации и многое другое.
Движение в ЕС
Секретарь СНБО также отметил, что движение к членству в ЕС для нас невероятной поддержкой.
Однако в контексте членства в ЕС, у Украины есть более амбициозные цели быть не второстепенной аграрной страной, а стать восточно-европейским технологическим, промышленным и логистическим хабом,
– добавил Алексей Данилов.
Данилов объяснил, в чем опасность телеграмм-каналов
- Украинцы активно пользуются телеграммой – соцсетью, основателем которой является россиянин. Секретарь СНБО рассказал, в чем заключается основная опасность этой информационной площадки и как ей противостоять.
- По словам Данилова, главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к телеграммам-каналам, это деанонимизация их деятельности. Секретарь СНБО отметил, что ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны.
- Кроме этого, он также отметил, что российский режим может использовать телеграммы для манипулирования общественным мнением, распространения дезинформации и фейков. На 2019 год приходится пик активности российских спецслужб в телеграмм-каналах. В Украине была популярна сеть каналов, администрировавшаяся подразделением психологических операций России.