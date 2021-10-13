Позиция сторон шокирует, прокурор игнорирует факты, – Николов о суде по делу "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд рассматривает дело "Роттердам+", благодаря которому компания Рината Ахметова заработала 39 миллиардов гривен, которые фактически украла из госбюджета. Впрочем прокуроры САП, которые должны защищать интересы государства, игнорируют факты и подыгрывают олигарху.

Об этом рассказал в эфире 24 канала главный редактор программы расследований "Наши деньги" Юрий Николов. Он отметил, что позиция адвокатов и прокуроров единая, что недопустимо.

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Прокурор игнорирует факты

"Позиция сторон шокирующая. Прокурор прямым текстом сказал: если формула учитывает цену угля в Роттердаме, то в ней должна быть и доставка. А то, что там несуществующая, фиктивная доставка, благодаря которой ДТЭК получил лишней маржи на 19 миллиардов гривен – это прокурора не интересует", – отметил редактор.

Он добавил, что так же это не интересует не только конкретного прокурора, но и Офис генпрокурора. Он уже полгода не отвечает детективам Национального антикоррупционного бюро на их предложение подать гражданский иск к компании ДТЭК с возмещением нанесенного ущерба.

Не могу различить ни где адвокаты ДТЭК, ни где прокуроры САП, которые должны выступать с позиции государства. Кажется, что здесь все уже будет единым,

– сообщил Николов.

По его предположению, с таким ходом событий суд первой инстанции присудит победу Ринату Ахметову.

В справедливом наказании не заинтересованы

На заседании должны решить, игнорировать ли коррупционную составляющую в скандальной формуле. Этого хотят адвокаты олигарха Рината Ахметова и прокурор защиты, назначенный Ириной Венедиктовой. В начале рассмотрения судья сразу отказалась приобщить к материалам дела цену угля и финансовый отчет ДТЭК, которые могли бы быть доказательством злоупотребления.

"Мне кажется, что кроме НАБУ и круга защитников, представляющих интересы справедливости, больше никто из "государственных мужей" не заинтересован в том, чтобы состоялось справедливое наказание олигарха. Если точнее – его представителей, которые, по моему мнению, устроили абсолютно коррупционный плюс в роттердамской формуле", – сообщил Николов.

Он подчеркнул: "Это вопрос политического устройства в стране и абсолютно проваленной деолигархизации нынешним руководителем государства. То есть – олигархи "рулят".

Что такое формула "Роттердам+"? Это формула, по которой определяли стоимость угля для выработки электроэнергии в Украине. Ее применяли в 2016 – 2019 годах. Согласно такой методике, стоимость угля для ТЭС зависела от цены на европейском рынке – в частности в Нидерландах. Теплогенерирующие компании в 2015 году оказали давление на Национальную комиссию в сфере энергетики и коммунальных услуг и требовали, чтобы та включила в тариф за электричество расходы на доставку и перевалку угля в Украину из портов Европы. Комиссия предусмотрела расходы в формуле, которых просто не существовало. Из-за "Роттердам+" украинцы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.

Николов объяснил о суде по делу "Роттердам+": смотрите видео

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