Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, Трампа трудно назвать посредником между Украиной и Россией. Обычно люди в такой роли помогают урегулировать ситуацию. В то же время президент США порой сам "разжигает" конфликт.

Чего добивается Трамп?

Как подчеркнул Гладких, Трамп пытается использовать имеющиеся у него инструменты, чтобы заставить то Украину, то Россию силой начать договариваться между собой. Он будет сильнее давить на того, кто, по его мнению, быстрее уступит. Но эта роль постоянно меняется.

Сначала он пытался реализовать это в отношении Украины. Нашел формальный повод в Белом доме. Затем последовала задержка выделения средств и помощи. Неожиданно для него на помощь Украине пришли европейцы. Они взяли на себя часть обязательств. А с программой по закупке оружия для нужд Украины оказалось, что это даже выгодно для США,

– сказал Гладких.

Какова позиция Трампа по поводу войны в Украине: смотрите видео 24 Канала

Важно, что Украина продемонстрировала здесь принципиальную позицию и не уступила требованиям капитуляции. Далее же Трамп начал давить на Кремль. Если бы он перешел к конкретным действиям, то можно было бы достичь значительного результата.

Путин не хочет мира. Его можно лишь заставить к нему. Сейчас Трамп ищет способы заставить Россию отказаться от максималистских требований капитуляции. Ранее Трамп угрожал предоставить Украине ракеты "Томагавк". Нужно было, чтобы они разбомбили что-нибудь в России. Они понимают только реальные шаги,

– отметил Гладких.

Однако пока не похоже, что Белый дом готов к радикальным шагам. Там верят, что можно добиться эффективного результата вот такими угрозами и намеками. Но результата это не приносит.