Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, Трампа важко назвати посередником між Україною та Росією. Зазвичай люди в такій ролі допомагають залагодити процес. Водночас президент США інколи самотужки його "розпалює".

Чого добивається Трамп?

Як наголосив Гладких, Трамп намагається використовувати наявні у нього інструменти, аби змусити то Україну, то Росію силою почати між собою домовлятися. Він буде тиснути сильніше на того, хто, на його думку, швидше прогнеться. Але ця роль постійно змінюється.

Спершу він намагався реалізувати це щодо України. Знайшов формальний привід в Білому домі. Далі пішла затримка грошей та допомоги. Несподівано для нього на допомогу Україні прийшли європейці. Вони перебрали на себе частину обов'язків. А з програмою для придбання зброї на потреби України виявилося, що це навіть вигідно для США,

– сказав Гладких.

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Важливо, що Україна продемонструвала тут принципову позицію та не прогнулася під вимоги капітуляції. Далі ж Трамп почав тиснути на Кремль. Якби він перейшов до конкретних дій, то можна було б досягнути неабиякого результату.

Путін не хоче миру. Його можна лише змусити до нього. Тепер Трамп шукає інструменти, як змусити Росію відмовитися від максималістських вимог капітуляції. Раніше Трамп погрожував дати ракети "Томагавк" Україні. Треба було, аби вони розбомбили щось в Росії. Вони розуміють лише реальні кроки,

– зауважив Гладких.

Однак наразі не схоже на те, що Білий дім готовий до радикальних кроків. Там вірять, що можна досягнути ефективного результату ось такими погрозами та натяками. Але результату це не приносить.