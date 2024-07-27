Есть важный момент, – Климкин объяснил позицию Трампа по Украине

В своих выступлениях и интервью кандидат в президенты США Дональд Трамп каждый раз демонстрирует фактически противоположную позицию относительно Украины и войны против России.

В частности, недавно Трамп рассказывал о тысячелетней истории Украины, а через несколько дней назвал мощной российскую военную машину, которая победила Наполеона, Адольфа Гитлера. В разговоре с 24 Каналом дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, угрожающая ли для Украины такая позиция Трампа.

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"Трамп чего только не говорит. У него в голове нет структурированной картинки. Есть эмоции, набор знаний", – сказал Климкин.

Прекращение огня – это не стратегия

45-й президент США чуть ли не на каждом своем митинге повторяет тезис, что он завершит войну в Украине за 24 часа. Экс-президент Соединенных Штатов действительно может попытаться сделать деэскалацию боевых действий.

Рычаги у него, конечно, есть, но деэскалация или прекращение огня – это не стратегия. Поэтому важно говорить с Трампом, что любые консультации должны иметь устойчивый и стратегический характер,

– отметил экс-министр иностранных дел Украины.

По его словам, американцы не очень учитывают внешнюю политику, возможно, за исключением Китая, но они всегда принимают во внимание внешнеполитические ошибки.

Важно, чтобы этот бумеранг не вернулся. Если что-то запускать, то с уверенностью, что совместно доведем это до конца. Я думаю, что такую логику он способен воспринять,

– добавил Климкин.

Он также отметил важность телефонного разговора Владимира Зеленского с Трампом. Коммуникация всегда должна быть, а разговор устанавливает прикосновение и личный контакт.

"Здесь конечно идем по лезвию, поскольку части демократов это не понравится. Надо осторожно и последовательно делать такие шаги, но мы должны быть готовы к любому сценарию. Ведь и при администрации Трампа, и Камалы Харрис у нас будет много неопределенных моментов", – добавил дипломат.