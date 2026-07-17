Неожиданный фактор: британский полковник рассказал, что изменило отношение Трампа к Украине

В течение последних недель Дональд Трамп высказывается о Украине несколько более благожелательно. СМИ также отмечают, что президент США стал более лояльным по отношению к Киеву.

Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант рассказал 24 Каналу, что звучали разные версии о том, почему Трамп "смягчился" в отношении Украины. Кто-то даже говорил, что это заслуга генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Но причина в другом.

Почему Трамп изменил свою позицию в отношении Украины?

По словам Гранта, именно Силы обороны Украины повлияли на позицию Трампа. В последнее время Украина чрезвычайно эффективно проводит атаки против России и ее объектов на временно оккупированных территориях.

Позиция Трампа изменилась именно из-за украинских дронов. Трамп любит победителей. Он чувствует, что Путин ему больше не друг. Позиция начинает меняться,

– отметил эксперт.

Что повлияло на позицию Трампа: смотрите видео 24 Канала

По мнению Гранта, учитывая недавние выступления Трампа, можно предположить, что у него развивается деменция. Президент США иногда говорит бессмысленные вещи, в которых нет смысла. И это еще один неожиданный фактор, влияющий на его позицию

Его выступление на саммите НАТО было примером бессмысленного бреда. Этот человек болен. Он не должен занимать свой пост. Самой могущественной страной мира сейчас руководит человек, который не помнит своих слов и говорит об "исламской республике Япония",

– отметил эксперт.

Добавим, что, по данным The Wall Street Journal, Трамп в последнее время стал значительно более благосклонно оценивать Украину. На него повлияли эффектные атаки беспилотников по России. Собеседники сообщают, что Трамп регулярно получает сводки о работе Сил обороны Украины. Он впечатлен результатами атак по РФ.