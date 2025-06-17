Начинаем давить: реально ли изменить позицию Трампа по войне в пользу Украины

Президент США Дональд Трамп фактически готов присоединиться к ударам Израиля по Ирану. При этом он так и не начал жестко действовать против диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, прокомментировав циничное заявление Трампа об ударах по Украине. Вполне вероятно, что он знал об этой атаке, но сейчас просто "включил дурачка". Украина сотрудничает с разведывательными службами США. Там постоянно идет обмен информацией.

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Как повлиять на Трампа

Как отметил Клочок, когда Трамп только пришел к власти, Европа и Украина действовали достаточно осторожно. И это была правильная позиция. Никто не давил на президента США, чтобы не вызвать сопротивление.

Все дошло до того, что Трамп готов жестко действовать против Ирана, но не против России. И на это нужно уже влиять. Европа и Украина работают в этом направлении.

Определенные шаги происходят. Я уже вижу и в заявлениях, и в действиях ЕС давление в отношении. Он сбежал с саммита G7, в том числе и из-за давления от европейцев. Он не может с ними говорить,

– отметил Клочок.

Кроме того, на позицию Трампа существенно будут влиять предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей и трети Сената, которые состоятся в конце 2026 года. В Соединенных Штатах уже были протесты против Трампа. И его решения часто играют против него. Поэтому, возможно, он будет склонен менять позицию.

Напомним, Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, ссылаясь на неизвестные обстоятельства. Там должна была состояться встреча с Зеленским. Возможно, это связано с обострением на Ближнем Востоке.