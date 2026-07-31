Военный аналитик высказал предположение, о чем могли тайно договориться Трамп и Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели очередную встречу, после которой в США вновь усилилась публичная поддержка Украины. В то же время американский президент не объявил о новой масштабной помощи и до сих пор не усилил давление на Россию, а рост цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке может даже сыграть на руку Кремлю.

Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэттью Севилл в беседе с 24 Каналом высказал предположение, о чем президенты могли говорить за закрытыми дверями. Он также объяснил, что у Вашингтона еще остаются рычаги влияния на Москву.

Трамп может вновь изменить позицию

Нынешние успехи Украины укрепляют позиции Владимира Зеленского в общении с Дональдом Трампом, который благосклонно относится к тем, кого считает победителями. В то же время президент США остается непостоянным, поэтому его нынешний тон в отношении Киева может измениться вместе с ситуацией на фронте.

Не стоит слишком полагаться на то, что все так и будет продолжаться, если ситуация изменится. Президент Трамп довольно непостоянен и на самом деле не оказывал значительного нового давления на Россию,

– подчеркнул Севилл.

Дополнительной проблемой стали события на Ближнем Востоке, из-за чего выросли цены на нефть, что в долгосрочной перспективе может сыграть на руку России. В то же время в американской политической системе вновь усиливается публичная поддержка Украины, о чем стали говорить даже бывшие критики, в частности Лора Лумер.

Хорошо, что публичная поддержка Украины вновь усиливается. Но превратится ли это в реальную дополнительную помощь и что произойдет, если война на Ближнем Востоке и в дальнейшем будет развиваться не так, как ожидается?,

– отметил директор по военным наукам.

Зеленский во время визита вновь обращал внимание на многолетнее сотрудничество Москвы и Тегерана, ведь именно Иран передал России первоначальную разработку дронов типа "Шахед". Сейчас Москва уже меньше зависит от иранской помощи и сама поддерживает Тегеран, поэтому Севилл предположил, что украинский президент мог подчеркивать заинтересованность США в сдерживании России и ее отступлении в войне.

У Вашингтона есть еще несколько рычагов давления

Соединенные Штаты могут ужесточить санкции против России, особенно если соответствующие решения поддержит Европа. Отдельным направлением остается контроль за поставками западной электроники, ведь такие компоненты, несмотря на действующие ограничения, до сих пор обнаруживаются в российском вооружении.

Есть еще немало возможностей для выявления западных электронных компонентов, которые до сих пор попадают в российское оружие. Здесь можно было бы усилить политическое давление,

– пояснил Севилл.

Однако общий курс Вашингтона постепенно смещается в сторону сокращения значительного военного присутствия в Европе. Речь идет не о полном выводе американских сил из региона, но в США все чаще ставят под сомнение готовность вкладывать туда большие ресурсы и ожидают, что европейские страны будут брать на себя больше ответственности.

Европа должна делать больше. У нее есть значительный военный потенциал, если она будет эффективно расходовать средства,

– подчеркнул директор по военным наукам.

Ранее главным направлением для Соединенных Штатов должен был стать Индо-Тихоокеанский регион, однако развитие событий заставило Вашингтон сосредоточить больше внимания на Ближнем Востоке и Иране. Это влияет и на объем ресурсов, которые американская сторона готова направлять на обеспечение безопасности Европы и поддержку Украины.

Мэттью Сэвилл объяснил позицию Трампа по Украине: смотрите видео