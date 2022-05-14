Позиция Украины неизменна, – Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефть
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Евросоюз готовится ввести против России шестой пакет санкций. Позиция Украины по этому поводу четкая – в него должно входить нефтяное эмбарго.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он 13 мая встретился с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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Кулеба обсудил с Боррелем нефтяное эмбарго.
Глава МИД рассказал, что встречался с Боррелем. Он признателен за позицию высокого представителя ЕС за его предложение предоставить Украине дополнительную поддержку Евросоюза. Речь идет о 500 миллионах евро для укрепления обороны нашего государства.
Что касается шестого пакета санкций ЕС, то позиция Украины остается четкой: он должен включать нефтяное эмбарго против России,
– подчеркнул Кулеба.
Обратите внимание, что в этот пакет санкций ЕС планировал включить запрет на российскую нефть. Однако некоторые страны считают, что такое ограничение следует отсрочить. Это необходимо сделать, чтобы не тормозить введение других санкций против страны-агрессора, ведь несколько стран ЕС не хотят поддерживать нефтяное эмбарго. В то же время, согласование ограничений должно быть единогласным.
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Эмбарго российской нефти: последние новости
- Евросоюз подготовил против России шестой пакет санкций, включающий, в частности, нефтяное эмбарго.
- Речь идет об отказе от нефти страны-агрессора в течение 6 месяцев и отказе от ее нефтепродуктов в течение 8 месяцев.
- Однако не все страны Евросоюза готовы избавляться от своей энергозависимости.
- Чтобы принять нефтяное эмбарго в каком-либо виде, ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть его до конца 2024 года, а Чехии – до июня того же года.
- Однако Венгрия отказалась даже от такого предложения. Она требует не распространять эмбарго на трубопроводную нефть или получить дотацию от ЕС.
- В частности, Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 миллионов евро в обмен на согласие на запрет российской нефти.
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