Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Он также отметил, что беспокоиться о принятии шестого пакета санкций не стоит, ведь Европа дожмет их принятие.

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Представим, до какого предела дошли внутренние противостояния в Евросоюзе, если премьер Италии заявил, о необходимости изменять механизм принятия согласованных решений в ЕС,

– отмечает политолог.

Пендзин также добавляет, что Италия никогда не была открыто благосклонна к Украине, поэтому это прецедент.

Убедит ли ЕС Венгрию относительно эмбарго

Да, я убежден, что Брюссель сможет найти понимание с Будапештом. Уже была с визитом у Орбана Урсула фон дер Ляен, и мы видим, как происходят сдвиги в позиции Венгрии. Поэтому я верю, что шестой пакет санкций против России в Европе дожмут,

– сообщает экономист.

А что касается Венгрии, то следует понимать, что официальный Будапешт прямо требует европейских дотаций, добавляет Олег Пендзин.

Что известно о позиции Венгрии по войне в Украине

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна поддержит шестой пакет санкций против России, если ЕС предложит ей альтернативу по поставке энергоносителей.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине заявил, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Североатлантический Альянс, а также поддержит стремление Киева к членству в Европейском Союзе.

Венгерские чиновники после обстрела Закарпатья, граничащего с Венгрией, заявили, что "решение не разрешать транзит оружия через венгерско-украинскую границу было верным".

Детальнее о позиции Венгрии в российско-украинской войне: смотрите видео