Такое мнение в эфире 24 Канала выразил публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, членство Украины в НАТО – гарантия безопасности стран Запада.
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Украина вытащила Запад за шиворот в мировую историю
Пионтковский отметил, что НАТО точно пригласит Украину вступить в Альянс, потому что это единственная гарантия безопасности для стран Запада. Если в начале войны Европа и США ожидали победу России, то сейчас их позиция изменилась.
Членство Украины в НАТО – это единственная гарантия защиты всей Европы. Тот Запад, который был раньше, испугался и отступил бы. Сейчас Запад совсем другой. Украина вытащила их за шиворот обратно в мировую историю. Другой гарантии безопасности Европы, кроме победы украинской армии, нет,
– считает он.
Публицист вспомнил, что в начале вторжения даже американская разведка верила в то, что российский диктатор Владимир Путин сможет воплотить свои планы в жизнь, а его армия выйдет на границы стран Балтии и Польши.
Пионтковский о позиции Запада: смотрите видео
Мафиозная война в России после поражения
Андрей Пионтковский убежден, что после поражения России в стране-агрессоре начнется "мафиозная" война за власть и богатство. По его мнению, более 40 уже созданных ЧВК имеют именно такую цель.
"Все люди, которые понимают что-то в войне, как Пригожин, знают, что Россия проиграла, а Путин не переживет это поражение. Эти 45 мафиозных групп будут сражаться за огромные куски вкусной собственности. Большая часть этих ЧВК создана губернаторами областей, где есть хороший ресурс", – добавил публицист.
Позиция Запада относительно войны в Украине: последние новости
- В эксклюзивном интервью 24 Каналу постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит подчеркнула, что, учитывая сами возможности и подготовку, которая состоялась за последние четыре или пять месяцев, в Альянсе убеждены, что украинские защитники имеют все шансы на успех.
- Журналисты The Guardian пообщались с нашими защитниками и заверили, что ближайшие месяцы боевых действий будут решающими. Собственно, линия фронта уже долгое время неподвижна, а также российские войска держат под контролем почти пятую часть нашей страны. На фоне этого растут опасения союзников по поводу выделения помощи Киеву.
- Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти во время брифинга поставил на место российского репортера, который решился задать ему вопрос на лживой основе. Он подчеркнул, что поддерживает Украину и совсем не поддерживает то, что делает Россия. Также он подчеркнул, что страна-агрессорка убивает детей.