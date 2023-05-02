Такое мнение в эфире 24 Канала выразил публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, членство Украины в НАТО – гарантия безопасности стран Запада.

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Украина вытащила Запад за шиворот в мировую историю

Пионтковский отметил, что НАТО точно пригласит Украину вступить в Альянс, потому что это единственная гарантия безопасности для стран Запада. Если в начале войны Европа и США ожидали победу России, то сейчас их позиция изменилась.

Членство Украины в НАТО – это единственная гарантия защиты всей Европы. Тот Запад, который был раньше, испугался и отступил бы. Сейчас Запад совсем другой. Украина вытащила их за шиворот обратно в мировую историю. Другой гарантии безопасности Европы, кроме победы украинской армии, нет,

– считает он.

Публицист вспомнил, что в начале вторжения даже американская разведка верила в то, что российский диктатор Владимир Путин сможет воплотить свои планы в жизнь, а его армия выйдет на границы стран Балтии и Польши.

Пионтковский о позиции Запада: смотрите видео

Мафиозная война в России после поражения

Андрей Пионтковский убежден, что после поражения России в стране-агрессоре начнется "мафиозная" война за власть и богатство. По его мнению, более 40 уже созданных ЧВК имеют именно такую цель.

"Все люди, которые понимают что-то в войне, как Пригожин, знают, что Россия проиграла, а Путин не переживет это поражение. Эти 45 мафиозных групп будут сражаться за огромные куски вкусной собственности. Большая часть этих ЧВК создана губернаторами областей, где есть хороший ресурс", – добавил публицист.

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