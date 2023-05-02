Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, членство України в НАТО – це гарантія безпеки країн Заходу.

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Україна витягнула Захід за комір у світову історію

Піонтковський зазначив, що НАТО точно запросить Україну вступити до Альянсу, бо це єдина гарантія безпеки для країн Заходу. Якщо на початку війни Європа та США передбачали перемогу Росії, то зараз їхня позиція змінилась.

Членство України в НАТО – це єдина гарантія захисту безпеки всієї Європи. Той Захід, який був раніше, злякався і відступив би. Зараз Захід зовсім інший. Україна витягнула їх за комір назад у світову історію. Іншої гарантії безпеки Європи, крім перемоги української армії, немає,

– вважає він.

Публіцист пригадав, що на початку вторгнення навіть американська розвідка вірила у те, що російський диктатор Владімір Путін зможе втілити у життя свої плани, а його армія вийде на кордони країн Балтії та Польщі.

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Мафіозна війна у Росії після поразки

Андрій Піонтковський переконаний, що після поразки Росії у країні-агресорці розпочнеться "мафіозна" війна за владу та багатство. На його думку, понад 40 ПВК, які вже створені, мають саме таку мету.

"Усі люди, які розуміють щось у війні, як Пригожин, знають, що Росія програла, а Путін не переживе цю поразку. Ці 45 мафіозних груп будуть битись за величезні куски смачної власності. Більша частина цих ПВК створена губернаторами областей, де є хороший природний ресурс", – додав публіцист.

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