На позициях Новозвановки горячо: военные предупредили об обострении на фронте
Источник:24 канал
На протяжении всей недели на позициях возле Новозвановки – горячо. По словам украинских военных, очередной обстрел там может начаться ежесекундно.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины "Хоттабыч" отметил, что у фронта – постоянные провокации. А после них начинаются тяжелые обстрелы.
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На днях оккупанты пытались выкурить украинских защитников с позиций. Вычислили попутный ветер и трассирующими пулями подожгли сухую траву – вспыхнуло мгновенно. Воины бросились тушить пламя.
Работают профессионалы, имеющие не один боевой опыт. Это не шахтеры или повстанцы. Это высококвалифицированные специалисты своего дела,
– отметил военнослужащий ВСУ Юрий.
Услышав свист противотанковой ракеты, воины побежали к укрытиям. Но 27-летний Роман Задорожный не успел. Ему не хватило 1 метра, чтобы добежать и спастись.
На фронте снова горячо: смотрите сюжет 24 канала
Эвакуация под выстрелами
Эвакуировать раненого пришлось под мощным обстрелом. Российские наемники били по медикам и побратимам, которые бросились оказывать помощь.
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Спасти жизнь Романа Задорожного не удалось. По словам военных, он был опытным воином. На фронте находился с начала боевых действий.
Он был неуклонным перед нашими врагами, был хорошим товарищем и сильным бойцом. Он был бесстрашным,
– сказал "Хотабыч".
Еще один из защитников Новозвановки во время тушения пожара получил ранения. Сейчас он лечится в Харьковском госпитале.