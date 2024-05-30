Очевидно передумали: Берлин, вероятно, позволит бить по России своим оружием, – Politico

Германия неоднократно высказывала опасения относительно использования ее оружия Украиной для ударов по России. Впрочем, похоже, что позиция страны понемногу меняется.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, ознакомленный с позицией немецкого правительства. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за разрешение Украине использовать переданное ей Западом вооружение для ударов по российской территории.

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Что думают в Берлине об использовании немецкого оружия для ударов по России

Так, издание сообщает, что Берлин понемногу меняет свое мнение в вопросе о поражении Украиной российских объектов западным оружием и склоняется к тому, чтобы позволить нашему государству наносить удары по стране-агрессору немецким оружием.

Это может свидетельствовать об изменении позиции канцлера за последние дни, ведь еще 26 мая он сказал, что против ударов Украины западным оружием по территории России, чтобы избежать "большой войны". Шольц неоднократно опасался конфронтации со страной-агрессором.

Уже через несколько дней, 28 мая, немецкий канцлер заявил, что наше государство может использовать оружие, которое передает Германия, "в рамках международного права". На следующий день, 29 мая, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что оборонительные действия Украины "не ограничиваются собственной территорией.

Таким образом он признал, что их "можно распространять и на территорию агрессора". В то же время немецкий чиновник отметил, что не может раскрыть "конфиденциальные" договоренности с Киевом по использованию немецкого оружия в войне.

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